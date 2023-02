Addio a Nino Mortoni anima del King’s

Cordoglio a Porto Ercole per la scomparsa di Nino Mortoni, morto in ospedale ad Orbetello. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Porto Ercole, poi la salma sarà tumulata nel cimitero del paese. Originario di San Benedetto, Nino si era trasferito per lavoro all’Argentario. Aveva svolto il lavoro di direttore artistico di numerosi locali soprattutto negli anni del boom economico e turistico del promontorio. Lo conoscevano tutti ed è stato un grande personaggio e animatore della movida argentarina. In particolare da tutti all’Argentario è ricordato per essere stato per tantissimi anni una delle anime artistiche e creative del King’s Club di Cala Galera, con Natalino Galgani e Brunero Galeotti.