Addio a Martini, pittore di Orbetello che dipingeva con i piedi

Orbetello in lutto per la morte di Antonio Martini, il pittore che dipengeva usando soltanto i piedi. Antonio Martini, 82 anni, da tanti anni era in carrozzina, dopo che da giovane era stato colpito dalla poliomelite. Amico di tutti, pittore eccellente, sempre presente ad ogni evento orbetellano con la sua consueta allegria e simpatia. Era conosciuto come pittore, e nei suoi dipinti ritraeva soprattutto la laguna. Viveva in una casa famiglia nel quartiere di Neghelli. Al momento del decesso si trovava da alcuni parenti a Prato, per questo la salma di Antonio Martini, arriverà, domani alle 11 direttamente al cimitero di Orbetello, dove, dopo le esequie, sarà tumulato.