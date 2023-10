Addio a Beppe Prevosti. Fu accolto dalla Diocesi

Saranno celebrate domani alle 15.30 a San Francesco, la "sua" chiesa, le esequie di Beppe Prevosti, la cui storia ha toccato il cuore di tanti. Beppe è stato accompagnato anche dalla Chiesa di Grosseto, negli anni in cui ha vissuto in città. Dai frati minori del convento di San Francesco, dove aveva abitato per un tempo e dove era comunque rimasto di casa, a don Franco Cencioni. "Conobbi Beppe poco tempo dopo il suo arrivo a Grosseto – racconta il 97enne sacerdote grossetano –. In quel periodo ero solito andare a pranzo al self service del Seminario e iniziai a incontrare Beppe, nei paraggi di Porta Vecchia. La sua figura mi incuriosì. Era gentile, dimesso, riservato. Spesso lo trovavo intento a leggere un libro. Per come sono fatto, non resistetti – continua don Cencioni – ed un giorno mi fermai e gli chiesi, a bruciapelo: ‘Hai mangiato?’ ‘Ancora no’, mi rispose. ‘Vieni con me, mangiamo insieme’, gli dissi. Sedemmo a tavola e come accade spesso attorno alla mensa iniziammo a parlare e a scendere nel profondo. Lui mi raccontò la sua esistenza, mi parlò del suo lavoro e di come la sua vita ad un certo punto cambiò e lo portò in strada. Era capitato a Grosseto per caso, da quel che intesi. Nacque subito tra noi una simpatia e mi interessai a lui. Chiesi ai frati se potevano accoglierlo in convento e così fu. In poco tempo Beppe si fece voler bene non solo da loro, ma anche dalla gente, con la quale si rendeva utile portando avanti anche piccoli lavoretti di giardinaggio e non solo. Il nostro legame non si è mai interrotto, tanto che successivamente mi interessai anche per una sua diversa sistemazione, che trovai. La sua vicenda è, pur nel dolore di certe pieghe che la sua vita aveva, una storia di bellezza, che ci dice come ogni esistenza sia un dono che noi non possiamo assolutamente misurare. Abbiamo imparato la parola, odiosa, di respingimento; la storia di Beppe ci dice che l’accoglienza è la strada per riscattare ogni esistenza. Se oggi tutti piangiamo la morte di Beppe è certamente per il suo carattere amabile, ma anche perché c’è chi si è accorto di lui, lo ha restituito alla sua dignità di persona". Altrettanto commosso il ricordo dei frati minori del convento San Francesco. "E’ stata una presenza – dice il parroco Lorenzo Gemmi – e cosa c’è di più significativo che essere presenza, cioè compagnia e, per dirla con san Francesco, fraternità per la vita degli altri? Sono arrivato a Grosseto poco meno di quattro anni fa e ho trovato Beppe (nella foto) in mezzo a noi, uno di famiglia davvero, con cui abbiamo condiviso tanti momenti e dal quale abbiamo tutti imparato la mitezza, la gratitudine, la genuina spontaneità, la disponibilità".