Addetto alla cucina e receptionist: le offerte

Ristorante nel centro storico di Piombino cerca per la stagione estiva aiuto cuocao conesperienza nella mansione. Possibilità di lavoro annuale. Per candidarsi all’offerta contattare il seguente numero di telefono: 3407326919. Hotel di San Vincenzo cerca Receptionist, preferibilmente con esperienza. Richiesto uso del pc e conoscenza della lingua inglese. Automunitoa. Contratto di 3 mesi, tempo pieno (Candidarsi tramite Toscana Lavoro, la rete per il lavoro in Toscana, al seguente link: https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro.

Si cerca da subito (tempo determinato con possibilità anche per il periodo invernale) camerierae con esperienza nella mansione. Luogo di lavoro: Populonia Alta. Automuniti. inviare Curriculum Vitae all’email [email protected] o contattare il seguente numero di telefono: 3335032148.