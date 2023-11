Addetti nei supermercati di Unicoop Tirreno

E’ alla ricerca di personale Unicoop Tirreno, che per i suoi supernercati e punti vendita seleziona addetti ai banchi serviti, addetti all’allestimento di tutti i reparti e addetti alla cassa. Il contratto offerto è a tempo determinato in somministrazione. Per candidarsi: www.unicooptirreno.itcontentlavora-con-noi-candidati-ora. Oggi Unicoop Tirreno ha circa 3.500 dipendenti, il 95% con contratto a tempo indeterminato: una percentuale che posiziona la Cooperativa ai massimi livelli nel panorama della grande distribuzione organizzata. La percentuale di donne impiegate supera il 70%, risultando di gran lunga superiore alla media delle aziende nazionali.

Numerosi, infine, i posti di lavoro che arrivano

da Unicoop Firenze. Tra le posizioni aperte: addetti

alle vendite part time con lavoro solo nel fine settimana, a Pisa, Pistoia, Prato e Arezzo (ricerca rivolta a studenti), addetti alle vendite a Empoli, Firenze, Valdarno, addetti al magazzino. Tutti i dettagli

su unicoopfirenze.altamiraweb.com.