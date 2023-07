Ad Ansedonia è stato attivato il presidio di soccorso acquatico

Rinnovato il rapporto di collaborazione tra Comune e Vigili del fuoco per l’attivazione di presidio di soccorso acquatico di superficie anche per l’estate 2023. È stato attivato il presidio da parte del Comando di Grosseto grazie agli accordi di collaborazione sottoscritti con il Comune di Orbetello. Il presidio, situato nella base nautica dei Vigili del Fuoco di Grosseto situato in corrispondenza del casello idraulico di Ansedonia, sarà attivo tutti i sabati e le domeniche fino al 27 agosto e in modo continuativo dal 14 al 18 agosto. L’equipaggio conta tre operatori di cui almeno due abilitati al soccorso acquatico di superficie e uno preposto alla conduzione dei mezzi nautici. Tutti i vigili del fuoco del presidio nautico sono in grado di mettere in atto le tecniche di primo soccorso sanitario in attesa dell’intervento del competente servizio di emergenza sanitaria. La squadra sarà sarà dotata di un nuovo battello pneumatico e una moto d’acqua con barella galleggiate.