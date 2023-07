"Acusticamente", musica dal vivo e cibo per le vie del centro storico

Oggi è festa a Massa Marittima, con la musica dal vivo e il buon cibo, in piazza Garibaldi e per le vie del centro storico, grazie all’evento "Acusticamente", promosso dalla Proloco, in collaborazione con il Centro commerciale naturale e il Comune di Massa Marittima. Saranno sei le postazioni musicali dislocate tra le Fonti dell’Abbondanza, piazza Garibaldi, il Corso principale e le altre vie della città del Balestro che accoglie questo fine settimana una serata piena di musica e divertimento per grandi e piccini. Ad esibirsi saranno diversi artisti, tra i quali Dan Millson; Lorenzo Niccolini; gli Acoustelek; i Nati Stanchi; i Riforma (in duo); Lippa, Tito e Zibo; JananJels; che riprodurranno il loro repertorio in modalità acustica che è una delle caratteristiche di questi complessi musicali. E a fare da trait d’Union la Miwa Street Band, con i suoi travestimenti unici e la musica travolgente che accompagnerà i visitatori per le vie della città che in questo periodo è stracolma di turisti. Saranno anche allestiti tre punti ristoro, in collaborazione con i ristoratori locali del centro storico, che proporranno una variegata scelta di piatti tipici e bevande. La serata proseguirà fino alle due di notte con Marco Max DJ.