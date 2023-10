"Acquedotto diffidato". Depuratore, altri guai

"La Regione Toscana ha diffidato Adf per il cattivo funzionamento del depuratore di Campo Cangino, ma il Comune fa finta di niente". Sandro Marrini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Follonica, interviene ancora una volta sui cattivi odori che attanagliano la città e punta il dito contro l’Amministrazione. "Nei mesi scorsi, Arpat ha svolto diversi sopralluoghi nell’impianto e, quindi, ha redatto una relazione dettagliata in cui sottolineava che Adf, gestore del depuratore, ha saltato in maniera sistematica una serie di autocontrolli dovuti senza riprogrammarli ed in altri non ha segnalato il superamento delle concentrazioni limite previste dalla legge su fondamentali parametri a tutela dell’ambiente, come nel caso dell’azoto – sottolinea Marrini – Le osservazioni di Arpat hanno portato la Regione ad emettere una diffida nei confronti di Adf, il 21 luglio scorso, con un decreto dirigenziale ad hoc. L’ente ha chiesto al gestore di spiegare in tempi stretti come mai i controlli sulle acque reflue scaricate e sulle acque in entrata non siano stati effettuati in modo corretto, nonché di relazionare sulle modifiche effettuate sul sistema di abbattimento degli odori e, di conseguenza, sulle emissioni in atmosfera, che ad oggi risultano difformi da quelle autorizzate nonché sul programma di manutenzione e controllo delle modifiche impiantistiche effettuate, anch’esso assente".

"Una copia del decreto della diffida della Regione Toscana è stata inviata anche al Comune di Follonica e all’Asl – chiude Marrini – quello che sconcerta è il fatto che il sindaco Benini, massima autorità sanitaria del Comune e responsabile della salute dei cittadini, non abbia informato gli abitanti della Città del Golfo".