Acquavillage, show di Cristiano Perseu

Uno show emozionante, acrobazie spettacolari, giochi d’acqua divertenti: tutto questo e molto di più all’Acqua Village di Follonica. Fino a sabato a Follonica sarà ospite il famoso rider Cristiano Perseu con le sue esibizioni free-style di flyboard, un gadget collegato alla moto d’acqua che, sfruttando la propulsione della stessa, permette a chi lo indossa di volare sull’acqua e di compiere acrobazie incredibili. Cristiano Perseu ha cominciato quasi per gioco e si è talmente appassionato al flyboard che prima ha iniziato a dare lezioni sul suo utilizzo in Sardegna e poi a fare spettacoli in giro per il mondo, tanto che adesso gli show sono diventati un’attività vera e propria. Le esibizioni sono prove di grandi capacità fisiche: il rider sardo infatti è stato campione di atletica, e per riuscire a fare determinate acrobazie continua ad allenarsi incessantemente. Il suo spettacolo farà tappa anche al parco acquatico di Follonica domani durante la mattina la piscina Kauai, l’isola delle onde, si animerà con le acrobazie del famoso rider.