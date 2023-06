Acqua e agricoltura, le proposte Incontro del Pd per un piano che istituisca una regia unica

Acqua, agricoltura e conservazione del territorio. Di questo si è parlato venerdì sera a Montenero D’Orcia, frazione di Castel del Piano e territorio di confine tra L’Amiata e la Val d’Orcia, con il senatore Silvio Franceschelli durante un incontro organizzato dal Partito Democratico. L’evento è stato partecipato e ha sollevato molti spunti di riflessione. Idee e proposte che il Pd ha incassato e che adesso deve tradurre in azioni politiche sia a livello regionale che nazionale. Alla base del ragionamento su acqua, agricoltura e territorio c’è un assunto: "tutte queste materie - ha ricordato Federico Badini, segretario del Pd di Castel del Piano - sono collegate tra loro e riguardano diversi livelli di governo. Per questo è chiaro che c’è bisogno di un disegno che tenga dentro tutto". Badini ricorda che i contenuti principali che rappresentavano la cornice della serata sono stati affrontati con chiarezza e la discussione si è protratta fino a tardi. "Creare una forma di sostegno per i consorzi stradali, o pensare ad una normativa nazionale che ne riveda la struttura - spiega Badini, facendo una sintesi di quanto emerso in occasione dell’incontro - darebbe la possibilità agli stessi consorzi di avere una maggiore solidità finanziaria e, di conseguenza, una maggiore possibilità d’intervento". Soprattutto nell’estate 2022 l’importanza di avere invasi a disposizione degli agricoltori è apparsa come un’assoluta priorità e su questo tema è stato ribadito: "Serve semplificare le regole per la creazione di nuovi invasi e il loro utilizzo per l’agricoltura - ha proseguito Badini - la lotta agli incendi e l’approvvigionamento idrico, vuol dire creare una sinergia tra parlamentari e governo regionale per rivedere le normative. Mettere in piedi un dialogo strutturato con i consorzi di bonifica per la gestione degli alvei vuol dire coinvolgere anche le amministrazioni locali e le associazioni di categoria". È evidente come tutti questi argomenti stanno in piedi solo se considerati all’interno di un progetto globale. "Tutto questo – spiega Badini– può stare insieme solo se si fa un ragionamento globale, su più temi e con più attori, ma con un unico scopo: quello di garantire lavoro agli agricoltori e una maggiore cura del territorio". L’incontro si è concluso con molte idee da annaffiare per farle germogliare, il PD e il senatore Franceschelli che ben conosce il territorio amiatino e della Val d’Orcia, si sono presi l’impegno di rivedersi per dare gambe a queste idee.

Nicola Ciuffoletti