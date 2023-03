Accusato di sette furti Condanna con multa

Gli hanno contestato sette furti, ma più che un ladro professionista si è rivelato un professionista degli errori. Tanto che non è stato per nulla difficile associare il suo nome a quei colpi: a volte compariva nelle immagini registrate dalle telecamera di videosorveglianza, altre lo avevano riconosciuto i carabinieri mentre scappava pensando di averla fatta franca. E alla fine neanche il bottino complessivo era stato un granché: in totale, poche decine di euro.

Anxhelo Antonio Hoxha, 29 anni, originario dell’Albania e residente a Follonica, proprio nella cittadina del Golfo aveva fatto visita agli uffici di villaggi turistici, hotel, studi medici e anche di un’associazione musicale. Un "tour" che nei mesi scorsi lo aveva condotto però agli arresti domiciliari, prima di comparire davanti al giudice Marco Mezzaluna che con rito abbreviato lo ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 1200 euro.