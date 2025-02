Accusa malore in palestra. Stazionarie le condizioni della studentessa

MONTE ARGENTARIOPrime notizie confortanti dall’ospedale Le Scotte di Siena, dove una studentessa di 18 anni è ricoverata, in gravi condizioni, dalla giornata di venerdì a causa di un malore accusato mentre si trovava a scuola. La giovane, residente a Porto Santo Stefano ma che frequenta la quarta A dell’Istituto Economico Raveggi di Albinia, ha accusato un malore durante l’ora di educazione fisica.

Quando ha iniziato a sentirsi male si trovava in palestra. All'inizio sembrava una cosa di minore entità, tanto che il servizio di emergenza-urgenza del 118 l'ha condotta all'ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello. Poi la decisione di trasportarla con l'elisoccorso Pegaso al nosocomio Le Scotte di Siena. Dove ha subito un intervento alla testa per permettere la decompressione di un'emorragia cerebrale. La prognosi, dopo l'intervento, rimane comunque riservata, anche se le sue condizioni dovrebbero essere i fase di n miglioramento.

Tutti, dai parenti agli amici, fino ai compagni della quarta A e i docenti della scuola, fanno il tifo per una sua pronta guarigione, nella speranza che il decorso post operatorio prosegua nel migliore dei modi. La giovane ha compiuto 18 anni solo pochi mesi fa e frequenta l'indirizzo Sistemi Informativi Aziendali del Raveggi di Albinia.

In un primo momento si era diffusa la voce che la ragazza fosse stata colpita da una pallonata, ma poi ha preso campo la versione del malore che piano piano si è intensificato.