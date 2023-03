Accordo sulla legalità Protocollo di intesa per le risorse del Pnrr che arriveranno

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Provincia di Grosseto hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa svolta dagli enti locali in relazione all’utilizzo delle risorse pubbliche erogate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’accordo – firmato dal presidente Francesco Limatola e dal comandante provinciale della Finanza Nicola Piccinni, alla presenza del Prefetto di Grosseto, Paola Berardino – è destinato a migliorare, attraverso modalità condivise di collaborazione, l’efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e incentivo del Pnrr. "Grazie a questo accordo la Provincia di Grosseto riceve dalla Guardia di Finanza un supporto fondamentale in questo passaggio storico e al tempo stesso delicato della gestione delle ingenti somme del Pnrr che richiedono grandi responsabilità - dice Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – Il protocollo crea le condizioni per perseguire gli obiettivi di crescita che il Piano nazionale di ripresa e resilienza stesso si prefigge, contrastando eventuali tentativi di frode o di infiltrazione criminale". Il protocollo prevede che la Provincia di Grosseto comunichi, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, le informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico–finanziaria, di cui sia venuta a conoscenza quale soggetto destinatario finalebeneficiarioattuatore o quale stazione unica appaltante per conto dei Comuni.