Acconciatore e operatore del benessere Il laboratorio organizzato da Aforisma

"Aforisma" organizza la quinta edizione di ‘Oper.A.’ il corso Iefp triennale gratuito per acquisire la qualifica di acconciatore e operatore del benessere, dedicato ai giovani tra i 14 ed i 18 anni. Giovedì alle 15 al laboratorio di acconciatura in via Topazio 7 a Grosseto Open Day speciale show-coiffeur con gli allievi dei corsi già avviati che saranno a disposizione per una piega dimostrativa. "Siamo arrivati al quinto anno consecutivo di una proposta formativa molto apprezzata – commenta Grazia Ambrosino presidente di "Aforisma" crediamo che sia fondamentale offrire ai giovani che si rivolgono a noi un’educazione inclusiva ed una modalità didattica laboratoriale dove le competenze si "imparano facendo"". "Sono molti gli sbocchi occupazionali per chi partecipa ad Opera - continua Francesca Raspanti responsabile Iefp Aforisma - lo dimostra l’alto tasso di occupazione degli studenti che hanno terminato il nostro corso" Il corso Iefp Oper.A. 5, valido per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere all’istruzione e formazione professionale, rappresenta una scelta alternativa al corso di studi proposto dalla scuola superiore. Il percorso è organizzato dalla Società Cooperativa Aforisma ed è finanziato dalla Regione Toscana.