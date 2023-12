Accoltellamento nella piazza. Ventenne in stato di fermo

Lunedì un uomo era stato aggredito e poi ferito con un coltello nel piazzale di fronte alla stazione ferroviaria cittadina, ieri i carabinieri del Nucleo Operativo di Grosseto hanno sottoposto in stato di fermo un ventenne di nazionalità tunisina in esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Grosseto. Secondo gli elementi raccolti in fase di indagine da parte dei carabinieri, infatti, sarebbe stato lui ad aver sferrato i fendenti. L’accusa è di tentato omicidio. E gli accertamenti non sono conclusi e non è escluso che provvedimenti possano presto essere adottati nei confronti di altre persone che avrebbero partecipato all’aggressione. Fra queste, un minorenne, la cui posizione però è stata stralciata perché di competenza del tribunale edi Minori.

Secondo la ricostruzione fatta ai carabinieri, infatti, sarebbe stato un gruppo composto da cinque soggetti ad aver compiuto l’azione. Prima lo hanno avvicinato, poi lo hanno inseguito e dopo averlo raggiunto lo hanno circondato: una volta bloccato, lo hanno picchiato e poi ferito alla schiena e alle gambe con un coltello. La vittima, anche lui di nazionalità straniera, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Il parere dei medici sulle sue condizioni è chiaro: l’uomo presenta lesioni gravi, e benchè le sue condizioni siano al momento stazionarie, le ferite avrebbero potuto essere letali. L’idoneità delle coltellate inferte alla vittima a cagionarne l’eventuale decesso, hanno permesso infatti di qualificare il fatto come tentato omicidio. Circostanze che hanno quindi permesso all’Autorità giudiziaria di firmare un fermo di indiziato di delitto nei confronti del presunto autore il quale, del resto, con l’azione commessa ha dimostrato elevata pericolosità sociale, e non avendo fissa dimora potrebbe rendersi facilmente irreperibile.

I militari si sono attivati nell’immediato, dopo il grave fatto, raccogliendo gli elementi subito disponibili. In particolare, sono risultate determinanti le informazioni fornite da alcuni testimoni che avevano assistito all’aggressione, e che hanno fornito elementi essenziali alla ricostruzione dei fatti nonché all’identificazione dell’accoltellatore.I militari lo hanno individuato ieri pomeriggio nel capoluogo, e subito sottoposto al fermo.

Le indagini dei carabinieri proseguono, al fine di chiarire meglio la dinamica dei fatti, le motivazioni alla base dell’aggressione, nonché la definizione dei ruoli assunti dagli altri componenti del gruppo.