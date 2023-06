Accoltella la madre a un braccio Intervengono sanitari e carabinieri La giovane non è stata denunciata

Paura a Selvena, paese di qualche centinaio di abitanti situato nel territorio comunale di Castell’Azzara, dove una figlia, sulla quarantina, ha accoltellato la propria mamma, fortunatamente ferendola soltanto ad un braccio. Poteva avere conseguenze peggiori l’episodio accaduto di recente (domenica scorsa) in una casa, alle porte del paese amiatino. Difficile ricostruire la vicenda che è poi sfociata in questo gesto violenza. L’episodio essere stato scaturito dopo una lite o forse dopo una discussione accesa tra le due. Quello che è certo è che le due donne in questo periodo convivono sotto lo stesso tetto e qualcosa nel rapporto tra mamma e figlia non è andato. L’episodio è accaduto infatti all’interno delle mura domestiche, l’abitazione si trova in paese, non molto distante dal centro. Dopo la ferita procurata dalla lama di un coltello a chiamare i soccorsi sono state proprio le due donne. Sul posto sono prontamente intervenuti i professionisti sanitari che hanno verificato lo stato di salute delle due persone e hanno medicato il taglio sul braccio della madre. Sulla ferita sono stati indispensabili dei punti di sutura. Oltre al personale sanitario, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della vicina stazione di Castell’Azzara e successivamente in aiuto sono sopraggiunti anche i militari di Santa Fiora. I carabinieri nei pressi dell’abitazione sono rimasti fino a quando la situazione è tornata ad essere sotto controllo. La figlia adesso si trova presso il reparto di psichiatria di Grosseto e la mamma invece continua a vivere in casa. Le due donne non sono italiane, provengono da uno dei paesi dell’Europa dell’Est ma vivono in paese da molti anni, sono conosciute a Selvena e sono molto legate per amicizia soprattutto ad alcune famiglie del territorio. In paese quest’ultimo episodio non è arrivato all’orecchio di molti, alcuni però ne sono venuti a conoscenza ma preferiscono mantenere il silenzio, dimostrando discrezione e al tempo stesso rispetto nei confronti di questa famiglia. La mamma, al momento, avrebbe deciso di non denunciare la figlia che ha complessi disturbi comportamentali e che è in cura alla psichiatria di Castel del Piano.

Nicola Ciuffoletti