"Accoglienza dimenticata" Ancora disagi al S. Andrea Minoranza all’attacco

"Ci fa piacere che un cittadino, tra l’altro non residente a Massa e quindi con disagi maggiori, abbia riproposto la questione dell’accoglienza al Sant’Andrea e che abbia chiesto alla politica e alle istituzioni una presa di posizione e una risoluzione al problema. Questo ha indotto anche altre persone a manifestare i grossi disagi che si sono avuti in questi anni per l’assenza di ambienti idonei ad ospitare i parenti di chi si recava al Pronto soccorso per ricevere cure". Inizia così la nota della minoranza compatta formata da Massa Comune, Lega, Pci, Italia Viva, FdI e Azione. "L’Asl, mossa da compassione, mise in opera un poco decoroso gazebo che doveva essere dotato di riscaldamento senza alcuna riparazione ai lati e un po’ di seggiole che ancora stazionano fuori dopo la rimozione del gazebo – aggiungono –. L’Asl precisò anche che l’accoglienza non era di sua competenza e quindi i cittadini si dovevano arrangiare e accontentare, cosa che è sempre stata fatta. Le, proteste legittime hanno rimesso al centro il tema dell’accoglienza rafforzate anche dalle proteste dei cittadini non solo sui social. Chi ha aspettato per ore all’esterno, chi è rientrato a casa nei comuni vicini, per poi magari dover ripartire in tutta fretta per avere informazioni o trasferire il familiare. Una situazione che oggi possiamo definire in un modo solo: vergognosa". La minoranza aggiunge: "Si parla nuovamente di un gazebo ma i disagi restano tutti. È inutile dire non compete all’azienda. Ma all’accoglienza chi deve pensare? L’Asl deve dare dignità a tutti. Per questo auspichiamo un intervento dei sindaci, in primo luogo di Giuntini".