Accoglienza di qualità. Corsi per gli operatori

Pronti a partire gli appuntamenti sul territorio amiatino del Patentino dell’Ospitalità. Eurobic, società di Cna Siena, chiama a raccolta gli operatori turistici per quattro mesi di incontri che si svolgeranno in varie strutture del Monte Amiata e che affronteranno temi legati al turismo e all’accoglienza. Il primo appuntamento in calendario è in programma oggi all’hotel Valle del Fiora, a Santa Fiora. Sarà l’occasione per analizzare il quadro di riferimento, il mercato, il prodotto, l’offerta turistica e il cliente. Seguiranno altri sette appuntamenti dislocati nei comuni dell’Ambito Turistico Amiata.

Giovedì 18 aprile, a Castell’Azzara, negli spazi di co-working in piazza Martiri di Niccioleta, saranno affrontati i seguenti temi: Il customer journey, la qualità del servizio offerto, target di clientela. Il 9 maggio nell’azienda agricola bio Le Vigne di Montenero d’Orcia (Castel del Piano) si parlerà di analisi del quadro statistico e degli strumenti di Google (Google analytics, Google Trends, Answer the public). Il 23 maggio sarà la volta di Arcidosso, l’incontro si svolgerà nelle sale del Castello Aldobrandesco e si parlerà di gestione della customer satisfaction e gestione degli strumenti Crm. Denso di argomenti sarà l’incontro del 6 giugno al Podere La Cipriana di Abbadia San Salvatore. I partecipanti potranno confrontarsi sui tanti aspetti che caratterizzano l’hospitality management. Il 20 giugno, al Castello di Potentino di Seggiano si affronterà il tema dei pagamenti digitali. Gli ultimi due appuntamenti saranno, il 4 luglio all’Agriturismo Aia della Colonna, a Roccalbegna in questa occasione si parlerà di strumenti digitali (software gestionale, channel manager, booking engine, Revenue management) e il 18 luglio alla Rocca Aldobrandesca in piazza Castello a Piancastagnaio. L’ultimo incontro sarà l’occasione per affrontare le diverse tipologie di turismo, da quello sportivo a quello enogastronomico, da quello culturale a quello che caratterizza i borghi. Gli appuntamenti si svolgeranno tutti dalle 15 alle 18, in presenza e da remoto.