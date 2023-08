"Accessibilità a Castiglione di Grosseto: nessuno invitato al tavolo"

"Prendiamo atto della risposta del sindaco di Castiglione, Elena Nappi, sulla questione delle barriere architettoniche e consideriamo un’apertura la sua richiesta di proposte, ma ci occorre precisare che nessun rappresentante della Lega ha partecipato, né è stato invitato, al tavolo sul tema che si è svolto in Comune. Lo avremmo fatto molto volentieri, visto che il nostro partito ha un dipartimento ad hoc anche in provincia di Grosseto, che è sensibile al tema, tanto che ha fortemente voluto il ripristino del Ministero per la Disabilità guidato dal’onorevole Alessandra Locatelli".

Così il segretario provinciale della Lega Claudio Pacella dopo l’intervento di Diego Montani del dipartimento sicurezza e protezione civile del partito, che si occupa di inclusione e da anni è attivo nel settore ricoprendo anche ruoli istituzionali". "Il sindaco Nappi – sostiene Pacella – conferma molte delle criticità sostenute. Da persona che ha fatto amministrazione comprendo anche alcune sue riflessioni, ma allo stesso tempo credo che l’intervento di Diego Montani, sollecitato da una persona disabile che è a sua volta pronta a dare il proprio contributo, abbia evidenziato delle problematiche che ci sono e sulle quali è necessario intervenire. Ben venga dunque il coinvolgimento delle opposizioni, i nostri responsabili di Dipartimento sono felici di essere chiamati in causa se invitati e, come partito, siamo pronti, a nostra volta, a coinvolgere il ministro Locatelli laddove se ne ravvisino le necessità a fronte di norme nazionali che si ritiene debbano essere migliorate". "

"Peraltro – chiude Pacella – il ministro ha già dato prova nei giorni scorsi ad Orbetello (il riferimento è alla vicenda di Elena Improta e di suo figlio Ndr.) di avere una grande sensibilità sui temi legati alla disabilità che, siamo convinti, debbano portare, nel caso di specie, ad una pari accessibilità a luoghi di grande pregio come lo è il Castello di Castiglione e tutto ciò che lì viene organizzato".