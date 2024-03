Academy e poi il lavoro. Its Eat, grandi risultati: "Dopo il diploma l’87% di assunzioni"

Chi frequenta gli Its Academy poi ha buone probabilità di trovare un’occupazione. La percentuale di assunzione è alta, si parla dell’87% dei casi. È quanto emerge dalla ricerca a livello nazionale dell’Indire (Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa) effettuata sui 349 corsi formativi conclusi al dicembre 2022.

"I nostri corsi Its Academy – spiega Paola Parmeggiani, direttrice della Fondazione Eccellenza Agroalimentare Toscana – dedicati all’agroalimentare hanno addirittura una percentuale di occupabilità superiore alla media nazionale. Le aziende dove si svolgono i tirocini dei diversi corsi tenuti a Grosseto, Pisa e Firenze, spesso opzionano gli studenti già al secondo anno, assumendoli poi non appena hanno concluso il ciclo formativo".

Il valore aggiunto dei corsi Its è dovuto a più fattori: le classi hanno un limite di 25 iscritti, 800 delle 2.000 ore di formazione vengono svolte come tirocinio in più di 200 sedi d’impresa. Infine oltre il 70% dei docenti vengono dal mondo delle professioni e della produzione: "Questo consente ai nostri studenti – dice Parmeggiani – di calarsi subito nella realtà del lavoro e di acquisire elevate competenze professionali".

C’è poi una notizia positiva che riguarda in particolare la sede grossetana dell’Its Academy Eat. Dal prossimo ottobre, infatti, partirà un nuovo ciclo biennale (2024-2026) del corso in "Food marketing & export management", che prepara esperti nell’organizzare campagne di marketing per la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, nella comunicazione d’impresa, nell’analisi dei mercasti esteri e nell’elaborazione di strategie per l’internazionalizzazione delle aziende. Da quest’anno è stata ampliata la fascia di età delle persone che possono fare i percorsi formativi Its, dai 18 ai 55 anni.

"Dal 2015 a oggi – conclude Parmeggiani – l’Its Academy Eat ha diplomato nei propri cicli biennali 268 tecnici superiori. Il diploma che rilasciamo è di V livello Eqf (quadro europeo delle qualifiche). Infine per gli studenti fuori sede sono previste borse di studio di circa 6.000 euro/anno, di 3.600 per i pendolari o di 2.500 per gli studenti in sede".