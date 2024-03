Abuso d’orario alla Coop: "Per le lavoratrici adesso trenta ore settimanali"

È servito un lungo processo legale perché tre lavoratrici ottenessero il consolidamento del loro rapporto di lavoro a 30 ore settimanali al punto vendita di una cooperativa della grande distribuzione. A darne notizia è Fisascat Cisl Grosseto guidata da Simone Gobbi (nella foto), che commenta la sentenza della Corte di Appello. "La Corte di appello – dice l’avvocata Silvia Muratori -, al termine di una lunga battaglia giudiziaria, che in primo grado ci aveva visto soccombenti, ha ribaltato la decisione del giudice del Tribunale di Grosseto e ha accertato e dichiarato il diritto delle tre lavoratrici di Unicoop Tirreno a consolidare l’orario di lavoro. In particolare, in accoglimento delle istanze delle lavoratrici, la Corte d’Appello ha stabilito che l’individuazione del trattamento dovuto al lavoratore debba fondarsi sul criterio dell’effettività; ciò che risulta decisivo non è il contratto con cui è stato costituito il rapporto, quanto piuttosto il rapporto nella sua concreta attuazione". In sintesi, l’orario a tempo parziale previsto nel contratto per ognuna delle ricorrenti, nel corso del tempo e fino dall’inizio del rapporto di lavoro, ha subito continue modifiche che tuttora implicano lo svolgimento di un orario a tempo pieno.