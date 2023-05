Abusi su diciottenne Il ragazzo adescato con la promessa di lavoro

Doveva essere una cena per parlare di lavoro e invece purtroppo si sarebbe trasformata in un inferno. Vittima di violenza sessuale è stato un ragazzo di diciotto anni. Ad aver abusato di lui un uomo, di trentatré anni. Adesso il 33enne è indagato per violenza sessuale e sequestro di persona e il sostituto procuratore, Federico Falco, che ha coordinato le indagini della squadra mobile, ha chiesto il processo dell’uomo. La conoscenza tra i due uomini, era iniziata sui social. I due avevano iniziato a scambiarsi messaggi su Facebook e in chat il trentatreenne aveva fatto presente al giovane che nel ristorante dove lavorava stavano cercando personale e che gliene avrebbe parlato in occasione di una cena a casa sua. In sostanza il pretesto dell’incontro sarebbe stato un invito a cena per parlare di lavoro. Sapere che in un ristorante stavano cercando personale per il giovane era una bella notizia tanto da non farsela sfuggire, così, convinto fosse un appuntamento dove si parlava di lavoro e prospettive future ha accettato l’invito. Le intenzioni del 33enne però erano ben diverse da quelle immaginate dal giovane e si sono manifestate una volta che il diciottenne si è presentato a casa. Dopo aver parzialmente svestito il giovane, il 33enne avrebbe tentato di bloccarlo sul divano e avrebbe cominciato a baciarlo e a toccarlo nelle parti intime. Il giovane sarebbe rimasto bloccato per circa tre ore prima di riuscire a scappare dall’appartamento, scendere in strada, e chiedere disperatamente aiuto. A quell’ora in strada non c’erano molte persone ma fortunatamente una donna sì. Il diciottenne senza maglietta, con indosso solo i pantaloni, spaventato e sotto choc era corso incontro alla donna la quale si sarebbe subito preoccupata di aiutarlo componendo il numero di emergenza. Sul posto era arrivata un’auto della polizia che ha soccorso il ragazzo e lo ha accompagnato all’ospedale. A seguito della visita in ospedale, per il diciottenne è stato attivato il codice rosso. Il diciottenne ha avuto la forza di querelare l’uomo, da quel momento sono partite le indagini del personale della squadra mobile di Grosseto.