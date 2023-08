"Abracadabra" con Mieli Domani il teatro-danza ideato da Irene Serini

Domani alle 19 alla sala polivalente ex Acli a Monterotondo, arriva il teatro danza di Irene Serini con "Abracadabra, Incantesimi di Mario Mieli". Lo spettacolo, inserito all’interno dell’evento Pride Square, organizzato da Clap (Collettivo Libere Arti e Pensiero di Monterotondo) è ideato, messo in scena e prodotto da Irene Serini, Caterina Simonelli, Anna Resmini, Luca Oldani, Christian Tubito, Maurizio Guagnetti, Compagnia If Prana con il sostegno di residenza artistica Olinda e Teatro della Tosse. Primo spettatore Fabio Cherstich.