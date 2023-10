"Abbiamo diritto ad abortire". Venerdì presidio in piazza

"Diritto all’aborto sotto attacco: ora basta". Venerdì alle 16.30 in piazza Dante ci sarà il presidio "Libera di Abortire". "In risposta all’invito del Sindaco Vivarelli Colonna a firmare la proposta di legge anti-scelta ‘Un cuore che batte’ si terrà un presidio a Grosseto per dire no a qualunque tentativo di invalidare il diritto all’aborto – dicono dall’associazione Libera di Abortire – Siamo determinate ad andare avanti per tutelare i diritti di tutti. Per questo venerdì saremo a Grosseto insieme a numerose sigle per protestare contro l’uscita scellerata del sindaco". "La legge 194 è del 1978, sono passati quarantatré anni – ha detto Carlo de Martis di Grosseto Città Aperta – In questo tempo sarebbe stato opportuno aggiornare questa legge per renderla al passo con i tempi, invece dobbiamo sentirci dire che una donna, per essere consapevole di abortire, non deve ricevere informazioni scientifiche e un supporto psicologico e sociale, ma deve piuttosto subire quella che è a tutti gli effetti una violenza e un abuso: essere costretta ad ascoltare il battito cardiaco del feto". Sarà possibile firmare la proposta di legge di Radicali Italiani e Libera di Abortire per il superamento della 194. Partecipano al presidio le associazioni Libera di Abortire, Radicali Italiani, Giovani Democratici Provincia di Grosseto, Grosseto Città Aperta, Collettivo Kayros, Conferenza Donne Democratiche, Coordinamento Donne Anpi Licena Rosa Boschi, Olympia de Gouges, Tocca a Noi, CGIL Grosseto, Arci comitato territoriale Grosseto, Partito rifondazione comunista, Sinistra Italiana, Sinistra Civica Ecologista, Sezione Anpi Elio Palazzoli Grosseto, Partito Democratico, Comitato Difesa Costituzione, Comitato per la Democrazia Costituzionale Grosseto e Azione Provincia Grosseto.