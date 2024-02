Abbandono di ingombranti: "Situazione insostenibile"

Gli abitanti del Poggio, quelli cioè che vivono nel centro storico, non ne possono più dell’inciviltà di alcuni cittadini. Inciviltà e maleducazione che si palesano nello scorretto conferimento dei rifiuti. Ad essere presa d’assalto è una postazione con quattro cassonetti dove ci viene buttato di tutto, perfino rifiuti ingombranti, come la rete di un letto. "Fino all’estate scorsa – raccontano gli abitanti del centro storico – c’erano otto cassonetti in più, si trovavano in una postazione vicino a quella presa d’assalto dai cittadini maleducati, poi a seguito di una segnalazione da parte di alcuni abitanti i cassonetti sono stati tolti. Non spostati, tolti proprio. Adesso succede che, anche chi abita lontano da questi quattro cassonetti viene a gettare qui i rifiuti, non rispettando le regole di conferimento. Il problema è sotto gli occhi di tutti".

Un tempo cuore pulsante della cittadina, oggi il Poggio è abitato principalmente da persone anziane e stranieri, in estate invece tornano coloro che ha le seconde case.

"Per alcuni abitanti anziani i cassonetti sono troppo lontani dalle abitazioni – proseguono i residenti – e non tutti hanno la possibilità di spostarsi in automobile e andare a conferire i rifiuti in postazioni più comode, o semplicemente più libere". I cassonetti sono molto spesso carichi di rifiuti e i disagi maggiori si evidenziano in estate. "I rifiuti, spesso gettati a terra richiamano poi anche animali – proseguono – insomma c’è anche una questione di igiene che in molte circostanze viene meno. Abbiamo segnalato il problema numerose volte, il sindaco Michele Bartalini – concludono – ha chiesto maggiori ritiri e questi sono stati attivati ma il problema non è risolto. L’amministrazione comunale ci aveva parlato anche di foto trappole, sicuramente potrebbero rappresentare uno strumento efficace, ma ancora non le abbiamo viste".