A un passo dal sogno Benedetta Alocci in volo verso Miss Italia

La 18enne santostefanese Benedetta Alocci si prepara per la finale di Miss Toscana e intanto fa incetta di premi. Con il sogno di arrivare a Miss Italia, ma soprattutto di affermarsi all’estero dopo gli studi in economia aziendale. Si svolgerà il 30 agosto a Firenze la finalissima regionale, lasciapassare per il concorso di bellezza più famoso d’Italia.

E il fascino della giovane figlia del promontorio sta stregando i giurati delle varie serate a cui finora ha partecipato, classificandosi sempre nelle prime posizioni e staccando il pass per la finale di Miss Toscana il 6 agosto alla semifinale tenuta a Chiesina Uzzanese in provincia di Pistoia, arrivando al sesto posto su 50 partecipanti. Tra le tappe di avvicinamento, la prima sfilata di Benedetta è stata quella in occasione di Miss Montevarchi lo scorso 24 luglio, dove è arrivata sesta.

Poi il secondo posto a Punta Ala il 3 agosto per il concorso Miss Baia Verde. Mercoledì 16 a Marina di Bibbona, dove c’era in palio la fascia di Miss Cinema, si è classificata quarta, venerdì sera a Gavorrano per la fascia di Miss Sorriso, è arrivata ancora al quarto posto. Un lungo percorso parallelo a quello del lavoro stagionale in un negozio di abbigliamento di Porto Santo Stefano, il B-Brand, prima di riprendere gli studi al Tecnico Commerciale a Grosseto.

"Ho iniziato per scherzo – racconta – dopo aver visto la pubblicità su Instagram. Mi hanno chiamato per il casting nonostante l’iscrizione in ritardo, con la possibilità di passare ridotte all’osso. Invece, inaspettatamente, mi hanno fatto sfilare, non sapevo come fare. Ho iniziato a prendere confidenza con la passerella e ora sono meno timida, sto conoscendo lati del carattere che non pensavo di avere. In famiglia sono contenti e mi spronano, senza pressioni: per me è un gioco, non voglio essere troppo pretenziosa". "Adesso il desiderio di andare avanti c’è – aggiunge Benedetta –, ma il mio sogno è affermarmi nel settore commerciale. A settembre farò il quinto anno, ho preso il corso di Relazioni Internazionali e studio tre lingue. Voglio continuare nell’economia e nel marketing e vorrei fare l’università all’estero". In realtà nel mondo del lavoro c’è già. "Mi piace avere la mia indipendenza – chiude –. Ho lavorato anche in un altro negozio dello stesso settore, ma anche in una pizzeria e come baby sitter".

Andrea Capitani