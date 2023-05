A teatro due spettacoli con "Lotus"

Appuntamento da non perdere quello di oggi con il teatro Fonderia Leopolda che ospita gli spettacoli dell’associazione culturale Lotus. Il primo spettacolo, dal titolo "Le coincidenze non esistono" andrà in scena alle 19 nella sala "Allegri". Si tratta di un saggio a cura degli allievi e delle allieve del corso di teatrodanza, con la drammaturgia, la coreografia e la regia di Chiara Migliorini (nella foto). A seguire, alle 21, in teatro andrà in scena lo spettacolo "Sharyar" di Federico Guerri, a cura degli allievi e delle allieve del corso di teatro, con la regia di Benedetta Rustici. Due spettacoli da non perdere che mettono in evidenza la professionalità e la bravura degli attori.

In "Le coincidenze non esistono" 4 performer si muovono attraverso quadri surreali in cui il tema trattato è la coincidenza: persa o trovata. Lo spettacolo Sharyar è invece un horror che affonda le sue radici nelle "Mille e una notte". Dalle 19.30 in teatro verrà organizzato un apericena a cura del bar Bagno Oasi. Per le prenotazioni: 331 7545533 e 388 3679760. I biglietti di Sharyar si possono prenotare anche da "Altrimondi Libreria Cafè", "Caffè Tiuna" e "Bar Bonaluna". Il costo di un biglietto singolo è di 10 euro, 15 euro per due.