‘A Tatti in stato di abbandono la cappella del cimitero’

"La cappella del cimitero di Tatti versa in stato di abbandono e di degrado. Questo testimonia ulteriormente una scarsa attenzione del Comune verso la frazione". Così afferma il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Daniele Brogi. "Le foto pubblicate su un noto gruppo social fanno male – ammette Brogi – danno il senso dell’abbandono e comprendo chi ha deciso di aprire la porta a vetri, che per la verità era già aperta, per capire la situazione e ricevere quello che è un vero e proprio schiaffo per chi si reca al cimitero per visitare i propri cari defunti e per i fedeli che vedono ridotto in questo stato un luogo che è pur sempre di culto". Brogi dunque fa una richiesta ben precisa. "Ritengo che la giunta debba attivarsi e farlo in fretta. La cappella del cimitero è qualcosa di piccolo, ma fortemente simbolico. Mi sembra doveroso che l’Amministrazione cambi rotta e inizi ad occuparsi anche di questi luoghi. Di certo se non lo farà Giuntini contiamo di farlo noi a partire da giugno grazie ad una nuova maggioranza, che sarà attenta alla città, ma anche alle frazioni. Nessuno deve sentirsi solo, né tanto meno abbandonato".