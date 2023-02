A "Spaziografico" continua "Aprimi"

La stagione artistica della Galleria Spaziografico di Massa Marittima prosegue con una novità espositiva: una mostra collettiva che già dal titolo è un programma. Si chiama "Aprimi" ed è un invito, una regola da seguire per il pubblico che interviene e che ha il compito di aprire il contenitore che conserva l’opera, partecipando, così, alla realizzazione della mostra stessa. La mostra è curata da Gian Paolo Bonesini e Carla Moscatelli. La mostra rimarrà aperta fino al 23 febbraio. Gli artisti sono stati scelti in base alla loro personalità poliedrica e sono stati condotti in questo gioco che li vede attori comprimari insieme alla Galleria e al pubblico. Un gioco che segue la filosofia della Galleria che proporrà mostre sempre più indirizzate alla partecipazione. L’interazione con il pubblico si inserisce nella tradizione che inizia con le provocazioni.