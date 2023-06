A spasso con Selvans alla scoperta di paese e territorio

A spasso con Selvans per scoprire Scansano. La guida speciale sarà dunque la divinità etrusca protettrice dei boschi, sguardo fiero e portamento risoluto, mantello sulla spalla e roncola stretta in mano, come lo ritrae il bronzetto ritrovato a Ghiaccio Forte.

Oggi al via le attività di educazione al patrimonio culturale a cura di Museia - Laboratorio di cultura Museale dell’Università di Pisa, scopriranno luoghi, bellezze e storie tra le vie del paese di Scansano e il museo archeologico e del vino del Palazzo Pretorio (Mavipp) per ammirare i reperti archeologici trovati nei tanti siti scoperti sul territorio comunale e approfondire la storia millenaria della produzione vitivinicola, perno importante dell’economia locale, a condurle sarà l’assegnista Sara Bruni dell’Università di Pisa. "L’obiettivo – spiegano la sindaca Maria Bice Ginesi e l’assessora all’Istruzione Irene Terzaroli – è far cresce nei nostri ragazzi il senso di appartenenza e sviluppare il sentimento di cura per questo luogo unico e le sue ricchezze".