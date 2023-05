"A spasso con Olympia" in città Passeggiata insieme al Centro antiviolenza

Domenica il Centro Antiviolenza Olympia de Gouges, presieduta da Sabrina Gaglianone (nella foto), lancia l’iniziativa ‘A spasso con Olympia’.

L’obiettivo è promuovere la conoscenza e l’esistenza di Olympia che, da oltre 20 anni, è impegnata su tutto il territorio provinciale con numeri di accessi agli sportelli, di anno in anno, sempre più importanti. Ma perché una passeggiata?

"Passeggiare – dicono le organizzatrici – significa fare un percorso, seguire un cammino, a volte lo si fa da soli, a volte in compagnia, a volte siamo noi a sostenere i nostri compagni, altre siamo noi ad essere sostenuti. La passeggiata è un po’ la metafora della vita e, questa in particolare, è la metafora del cammino che fanno le donne che si rivolgono al Centro Antiviolenza Olympia. Le operatrici di Olympia accolgono gratuitamente le donne e, senza mai prevaricare il loro volere, le ascoltano e le accompagnano nel percorso spesso faticoso e travagliato che le condurrà a riappropriarsi di se stesse e della loro vita. L’invito del Centro Antiviolenza Olympia è di partecipare numerosi, donne e uomini, perché la violenza di genere è un problema trasversale e riguarda tutti i generi, le professioni, le condizioni economiche. L’appuntamento è al Baluardo Garibaldi, davanti alla Sala Eden: da lì partirà la passeggiata che farà il giro delle mura per concludersi al Cassero dove verrà offerto un piccolo ma gustoso aperitivo".

Il Centro Antiviolenza ringrazia i suoi sostenitori: Il Rotary Club di Grosseto, Hera Soluzioni Territoriali, Consorzio del Montecucco, LiberaMente FitWalking, Bastion Contrario, Scuola Europea Sommelier, Antichi Gusti di Maremma, l’associazione Le Mura e la Uisp.