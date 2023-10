A sostegno dell’Avis: "Palmieri Easy Chic" presenta la nuova collezione con Ambra

Oggi dalle 17 alle 19, "Palmieri Easy Chic", lo storico negozio grossetano di abbigliamento per donna, spalancherà ancora una volta le porte alla solidarietà. Dopo l’evento dello scorso anno a sostegno della Croce Rossa, Caterina Palmieri, titolare dell’attività, quest’anno ha deciso di organizzare una piccola maratona solidale a sostegno di Avis. Testimonial d’eccezione del pomeriggio Ambra Sabatini, pluripremiata atleta paralimpica e orgoglio della nostra terra. Protagonista dell’appuntamento anche la nuova collezione di borse Gabs.

"Stare dalla parte della solidarietà – ha dichiarato Caterina Palmieri, titolare del negozio – è per noi un’azione normale, quotidiana. Da sempre, Palmieri ha voluto essere molto più di un negozio. La nostra filosofia si basa su un principio semplice: per stare bene serve fare comunità ed è esattamente questo quello che ogni giorno facciamo nei nostri punti vendita di Grosseto, Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia. Quando ho deciso di aprire il nuovo negozio di Grosseto in cui domani avremo il piacere e l’orgoglio di ospitare Ambra Sabatini, mi sono ripromessa di ritagliare spazio e tempo per creare occasioni che andassero in questa direzione e potessero fare del bene, replicando la bellissima esperienza dello scorso anno organizzata a sostegno della Croce Rossa".

L’atleta portercolese è diventata un simbolo della disabilità. le due vittorie alle Paralimpiadi l’hanno proiettata nell’olimpo dei grandi atleti.

"A scegliere Avis è stata la stessa atleta e io e lo staff Palmieri ne siamo state all’istante entusiaste. Donare sangue è un gesto piccolo che può fare molto, per tutte e tutti. Sensibilizzare le nostre clienti e raccogliere fondi a sostegno di chi se ne occupa quotidianamente è il minimo che si possa fare – conclude Caterina Palmieri – Un grande grazie va anche a Gabs che ha sposato ancora una volta la nostra causa e domani ci darà l’opportunità di presentare la nuova collezione di borse. Sarà un grande giorno e spero davvero di vedere tante e tanti grossetani al nostro fianco".

Tra le sorprese anche gadgets Gabs per tutti i partecipanti e una promozione dedicata alle clienti: chi acquisterà una borsa in pelle riceverà in regalo una shopper Gabs in tela.