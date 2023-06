"A Scuola di Costituzione", giornata finale Premiate le classi che hanno partecipato

Nella giornata finale dell’XI edizione del progetto "A scuola di Costituzione", organizzata dal "Comitato per La Democrazia Costituzionale" di Grosseto in collaborazione con la sezione Anpi "Elvio Palazzoli" e con la Fondazione Polo Universitario Grossetano, non solo si compie una piccola cerimonia, che premia i gruppi di lavoro delle classi partecipanti al progetto, ma persegue l’obbiettivo del Progetto stesso di portare a conoscenza delle studentesse e degli studenti le istituzioni, i cui donne e uomini sono stati invitati a portare il loro contributo. I 69 giovani partecipanti al progetto per il Polo Liceale Aldi, per il Liceo Rosmini e per l’Isis Leopoldo II di Lorena hanno lavorato intensamente per studiare e approfondire il tema dell’articolo 2 della Carta, i diritti inviolabili dell’uomo e i conseguenti inderogabili doveri di solidarietà politica, sociale ed economica. Si sono aggiunti alle oltre mille studentesse e studenti che nelle dieci edizioni precedenti hanno studiato i principi generali della Costituzione. Quest’anno hanno attivato dieci gruppi di lavoro su tutti gli argomenti connessi all’articolo 2, in particolare al suo fondamento nella lotta di Liberazione, ai diritti degli stranieri e dei "nuovi italiani" e ai diritti di autodeterminazione per il fine vita. Grazie gli insegnanti insieme ai rappresentanti degli studenti, in particolare i professori Cristina Citerni, Manuela Giovannini e Idelmo Granato, che si sono occupati del progetto negli ultimi anni. Ai giovani partecipanti è stato consegnato un attestato di cittadinanza, che riconosce anche nel loro curriculum lo studio della Costituzione, oltre ad una copia della Costituzione, stampata appositamente per loro dalla Regione Toscana.