A "scuola" anche di basket Progetto della Federazione riservato ai bimbi delle Elementari

Sull’Amiata arriva il progetto che punta all’avviamento del basket in ambito scolastico. Si chiama "Basket & School Together" il progetto promosso sul territorio nazionale dal Settore Giovanile Minibasket Scuola della Fip e che mira in primo luogo a promuovere la pallacanestro tra i più giovani, puntando l’attenzione sulla corretta pratica sportiva e il rispetto dei valori etici dello sport.

L’attenzione di "Basket & School Together" è rivolta soprattutto alle scuole primarie. In Toscana l’iniziativa si svolte l’egida del Comitato regionale della Fip e coinvolgerà oltre 1500 ragazzi di quattro diverse scuole di Firenze, Livorno e Arcidosso.

Nelle scuole dei tre territori saranno organizzati una serie di eventi con istruttori minibasket, in collaborazione con le società Freccia Azzurra Firenze Basket, Pallacanestro Don Bosco Livorno e Basket 2000 Arcidosso. Nella scuola primaria del comune amiatino il progetto farà tappa venerdì. Qui per tutta la giornata saranno organizzate una serie di dimostrazioni ed attività di easy basket, una forma di pallacanestro facilitata, particolarmente adatta ai bambini, che prevede l’utilizzo di un pallone più leggero e la semplificazione di alcune regole e dinamiche di gioco. Il responsabile del progetto, per la Toscana, è Stefano Bianchi, mentre ogni città avrà un particolare testimonial legato al mondo della pallacanestro. Per Firenze sarà Stefano Tommei, responsabile tecnico territoriale Femminile Toscano, per Livorno Tommaso Fantoni, cestista della Nazionale e componente di varie Selezioni Azzurre, mentre per Arcidosso saranno Alessandra Marini e Federica Petardi, rispettivamente presidente e dirigente dell’Asd Basket Arcidosso. "Abbiamo creduto fin da subito sulla bontà di questo progetto che vuole avvicinare la pallacanestro e, più in generale, lo sport ai più piccoli – spiega il presidente della Fip Toscana, Massimo Faraoni –. Siamo convinti che scuola e sport debbano andare di pari passo, perché entrambi hanno un ruolo fondamentale nella crescita e nella formazione dei ragazzi, in quanto promotori di valori sani come il rispetto delle regole e, soprattutto, degli altri".

Nicola Ciuffoletti