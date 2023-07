A Scansano più vigilanza con la Polizia municipale

La Polizia municipale di Scansano ha avviato un servizio di vigilanza notturna in sinergia con la stazione locale dei Carabinieri.

"L’obiettivo – spiega la sindaca Maria Bice Ginesi – è garantire sicurezza e serenità ai nostri concittadini attraverso il lavoro di prevenzione e controllo affidato ai nostri agenti, volti amici che la popolazione ben conosce". Un modo per incoraggiare tutti al rispetto non solo delle leggi della strada ma anche degli spazi e dei beni pubblici. "Un servizio in più assicurato alla popolazione a cui tenevo molto", sottolinea con orgoglio Ginesi.

I tre agenti svolgeranno opera di controllo sino alla mezzanotte alternandosi, in questo, con i carabinieri.