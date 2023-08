"A Salaiola solo temi scientifici"

"Si è trattatto di un convegno rigorosamente di ambito scientifico e nessuno ha preso posizioni pro o contro la geotermia, dato che non era quella né la sede nè l’ambito per questo tipo di discussione". Lo precisano gli organizzatori del convegno "Salaiola: i primi cinque anni del Borgo naturalistico. Riflessioni sulla biodiversità", sottolineando anche come "la tutela della preziosa biodiversità e la divulgazione di nuovi approcci alle risorse naturali siano stati gli argomenti trattati nella conferenza che è stata molto partecipata ed apprezzata, ed ha avuto il patrocinio della Regione, della Provincia di Grosseto, del Comune di Arcidosso, dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Grossetana, del Consorzio Forestale Amiata, dell’Associazione per la tutela della castagna dell’Amiata Igp e, per quanto riguarda il settore scientifico, dell’Università di Siena e della Fondazione Polo Universitario Grossetano".