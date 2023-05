A Roselle il raduno annuale dei Maggerini Presenti 200 persone

Alla Proloco di Roselle il secondo raduno annuale dei gruppi o per meglio dire delle squadre di Maggerini per ricantare il maggio prolungando e dando voce alla tradizione popolare del maggio musicale Maremmano. Alla serata hanno partecipato oltre 200 persone allietate da squadre di maggerini, proponendo il repertorio della tradizione orale e non della nostra terra. Durante la serata è stato possibile degustare ottimo cibo preparato dal consiglio direttivo della Proloco e da tutti gli amici volontari.