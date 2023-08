"A rischio un milione di euro" Il Pd attacca l’amministrazione

"Un solo progetto presentato nell’ambito del Pnrr ed è pure a rischio". A Castel del Piano potrebbero saltare i lavori di risanamento delle mura medievali e a denunciarlo sono gli esponenti del Partito Democratico. Se infatti tra Maremma e Amiata si parla di circa 28 milioni di euro di progetti Pnrr in pericolo, a Castel del Piano la somma ammonterebbe a quasi un milione.

"Si tratta del quarto stralcio del progetto per il risanamento delle mura medievali, nel versante che guarda a nord del paese vecchio – commenta Federico Badini, segretario dem di Castel del Piano – per cui è prevista una spesa di circa 900 mila euro. Il progetto era il prosieguo di lavori fatti dalle precedenti amministrazioni dopo una frana di diversi anni". Badini spiega come il finanziamento potrebbe saltare.

"E’ una situazione paradossale – le parole del segretario locale del Pd –: uno dei pochi bandi fatto dall’amministrazione, peraltro quello forse più economicamente importante, rischierebbe di saltare a causa dell’impreparazione di un Governo dello stesso colore dell’amministrazione comunale di Castel del Piano. Abbiamo controllato se ci fossero altri progetti a rischio, ma il fatto che il Comune abbia partecipato a pochissimi bandi ha creato le condizioni affinché questa situazione fosse praticamente unica per questo progetto". Non è ancora chiaro cosa intenda fare il Governo, nè se la situazione riguardi solo questo progetto dell’amministrazione o anche altri interventi di efficentamento energetico: in quel caso il totale della somma mancante potrebbe essere superiore al milione. Nelle scorse settimane si sono rincorse più voci riguardo la possibilità che il Governo attinga ad altre fonti di finanziamento, ma è tutto poco chiaro.

"Resta il fatto – spiega Badini – che il progetto economicamente più importante che questa amministrazione è riuscita ad aggiudicarsi rischia di saltare, nel silenzio assordante degli esponenti di centrodestra".

Poi la domanda. "La maggioranza di Castel del Piano, composta dalle forze di centrodestra più Italia Viva ha chiesto chiarezza ai rappresentanti del Governo eletti sul nostro territorio?" Per saperne di più, il gruppo di opposizione "Tradizione e Innovazione" presenterà un’interrogazione in merito.

Nicola Ciuffoletti