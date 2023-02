"A Principina abbiamo anche peggio"

Le cattive condizioni di alcune strade vengono segnalate anche fuori dal capoluogo maremmano.

"A Principina a Mare, – dice Enrica Martini – purtroppo la situazione non è tanto diversa rispetto a Grosseto. Ci sono strade mantenute malissimo. Siamo costretti a doverci muovere a passo d’uomo anche con i mezzi di trasporto per non causare dei danni. Ci sono troppe buche e dossi che rischiano di far rompere qualcosa. In determinate zone non ci si può neanche mettere piede. Ogni tanto fanno dei lavori di manutenzione, ma non risolvono la situazione. Non vengono sistemate tutte le zone, ma solo alcune. Mi dispiace anche perché parliamo di una meta balneare molto frequentata d’estate, che per certi versi è impresentabile. Anche qui, il problema si protrae da anni ormai. Una delle zone tenute peggio è quella pre parco, totalmente dimenticata e abbandonata a se stessa. Anche arrivarci non è semplice. Anche quel tratto di strada è molto pericoloso, soprattutto di notte. Spero che si trovi una soluzione, magari entro la prossima estate. La nostra costa è bellissima e non merita di essere scavalcata da questi disagi". La preoccupazione dei cittadini aumenta giorno dopo giorno, visti i potenziali rischi e molti di loro si chiedono quanto durerà ancora questa situazione.

S.S.