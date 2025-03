A Orbetello si presenta ’Insieme per la cultura’

"Insieme per la cultura", oggi a Orbetello, a partire dalle 14, in Piazza Giovanni Paolo II° propone un evento speciale, dedicato alla promozione della cultura rumena e delle sue tradizioni. Tra cui il Martisor, simbolo di primavera e del rinnovamento. Durante l’incontro ci sarà modo di conoscere l’Associazione, i suoi obiettivi e scroprire le attività e gli eventi in programma. E’ nata a Orbetello, l’Associazione Socio-culturale rumena "Insieme per la cultura", presieduta da Tudorita Neagu; il vice presidente, Iulian Neagu, ci ha spiegato che " l’associazione è libera, apartitica ed apolitica, regolata dalle norme del Codice Civile Italiano e dello Statuto registrato in sede notarile". Sono in corso riunioni con varie associazioni, già incontrata la Croce Rossa Italiana, per trovare utili convergenze per promuovere attività culturali, artistiche, ricreative ed assistenziali atte a diffondere la cultura tra le persone, diffondere e far conoscere i valori e le tradizioni. Proporsi, insieme a Croce Rossa Italiana, come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali.

Michele Casalini