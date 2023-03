A Montiano, auto esce di strada e si ribalta nel campo. Anziano ferito

Incidente stradale sulla provinciale 16 all’altezza di Montiano nel comune di Magliano intorno alle 11 di ieri. Per cause in fase di accertamento una macchina è uscita fuori strada ribaltandosi più volte. Nell’impatto è rimasto ferito un uomo di 82 anni che era alla guida dell’auto. Non ci sono altre persone o macchine coinvolte. Sembra che l’uomo, forse per una distrazione, abbia perso il controllo dell’auto, che è poi uscita di strada e ha iniziato a ribaltarsi in un campo. L’uomo è stato soccorso dal personale d’emergenza della Croce rossa di Magliano. Intervenuti anche i Vigili del fuoco, l’automedica di Grosseto e l’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasferito il ferito al Misericordia. Incidente anche sull’Aurelia nel tratto compreso tra Albinia e Fonteblanda. La causa una carambola di mezzi, dopo che due si sono toccati in fase di sorpasso, con il coinvolgimento di due autoarticolati e di tre auto. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi. Traffico bloccato per un paio di ore.