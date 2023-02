"A Massa niente operazioni: rischio per i pazienti"

"Il cittadino al centro del sistema sanitario. È perlomeno vent’anni che se ne parla con la delocalizzazione dei servizi e maggiore autonomia dei distretti e degli ospedali periferici ma nella realtà si è e si continua a strangolare il sistema pubblico, spostando le prestazioni sui privati o costringendo i cittadini a spostarsi, chi lo può fare naturalmente, per visite e indagini specialistiche". Inizia così Paolo Mazzocco e Luciano Fedeli del Tavolo della Salute. "Le autocelebrazioni dei seminari di questi giorni della Asl sud Est - aggiungono – servono a dare un’immagine di solidità a quello che invece è un sistema fragile che si giustifica affermando che è così ovunque pur sapendo di raccontare una favola senza fondamenta. Un anno fa il Consiglio Comunale aperto celebrato nel Palazzo dell’Abbondanza, approvava un ordine del giorno con una serie di richieste delle quali la Direzione se ne fece carico. Unica certezza gli adeguamenti del presidio all’antisismica, certo importanti. Ma sono importanti anche le attività e il rilancio dei vari settori. È bene ricordare che non ci sono più pediatri, medici di famiglia, la continuità assistenziale è stata demolita, della Casa della Salute si sono perse tracce e via discorrendo". Poi chiudono: "Un nostro concittadino, padre di un consigliere comunale, ha avuto una frattura di femore e per effettuare l’intervento è stato trasferito a Grosseto per il semplice fatto che, avendo altre patologie, a Massa non vi sono le condizioni di sicurezza per effettuare l’operazione perché manca la sub intensiva. Si vuole ancora parlare di metter al centro il cittadino? Per fare cosa per prenderlo in giro perché la realtà è altra cosa. Un’azienda che si vuole definire tale deve lavorare per aumentare le prestazioni, non per affidarle ai privati e alle convenzioni".