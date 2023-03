A Grilli è stata inaugurata la panchina rossa

Giornata di festa a Grilli, dove si sono svolte più iniziative, che hanno visto in tarda mattinata, la Commissione Pari Opportunità, la Proloco e il Comune inaugurare la "panchina rossa", simbolo della lotta alla violenza contro le donne. Una cerimonia a cui hanno partecipato, nella zona del parco pubblico, dove è stata collocata la panchina, tutti i componenti della Commissione, presieduta da Silvia Muratori e i dirigenti della Proloco guidati da Boris Boddi . Per il Comune presente l’assessore Stefania Ulivieri, che fa anche parte della Commissione. Una cerimonia semplice ma espressione della volontà di condividere questa lotta accanto alle donne. E sulla panchina è stata posta una targa con una riflessione di William Shakespeare, che ricorda come la donna debba essere protetta. Il pranzo che ha fatto seguito a questo evento ha visto il ricavato destinato in beneficienza all’associazione il Mandorlo. Nel pomeriggio, musica e poesia per celebrare il Capodanno dell’Annunciazione. Con vari patrocini e con il sostegno economico delle Farmacie Bartolozzi, da sempre sensibili ad eventi per la valorizzazione del territorio ma soprattutto per lo sviluppo socio, economico e culturale. Una vera maratona di eventi al parco pubblico, che ha ravvivato in maniera rilevante la giornata festiva.

Roberto Pieralli