A Cineclub Tirreno arriva Paolo Rossi

Sono già aperte le prenotazioni per mercoledì primo di marzo alle 21.30 per l’evento dell’anno a Follonica: Silvia D’Amico e Paolo Rossi (nella foto) saranno ospiti del Piccolo Cineclub Tirreno per la proiezione – in anteprima nella provincia di Grosseto – del bellissimo "Acqua e anice" di Corrado Ceron, film presentato all’ultima Mostra di Venezia come evento speciale alle Giornate degli autori.

"Acqua e anice" è un "road movie da balera" che racconta la storia di Olimpia, una leggenda del liscio che a 70 anni suonati decide di rimettere in strada il furgone della sua orchestra: stavolta, però, non si tratta di partire in tournée, ma di intraprendere un viaggio dalle persone che l’hanno amata e nei luoghi che l’hanno resa una star.

Con lei, una giovane donna, Maria, timida e impacciata, appena ingaggiata per farle da autista.

Il film è diretto da Corrado Ceron e interpretato da Stefania Sandrelli, Silvia D’Amico, Paolo Rossi e Luisa De Santis.

Soggetto e sceneggiatura di Federico Fava, Corrado Ceron. Prodotto da Nicola Fedrigoni e Valentina Zanella.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 3393880312.