A Chiara De Angelis il premio Carrà Successo per il festival Pop Corn

A "Ballatoio n. 5" di Chiara De Angelis il Premio Raffaella Carrà. Nella serata conclusiva della manifestazione Pop Corn Festival del Corto Sergio Japino ha consegnato il riconoscimento voluto dalla regina della tv per il film più originale. Quest’anno nel palmares anche una menzione speciale Carrà per "S’Indattaraiu" di Matteo Pianezzi. A stabilire i vincitori la giuria presieduta da Federico Moccia e composta da Marco Spoletini, Manuela Rima, Carlo Griseri, Michele Suma e Stefano Giovani. Ancora un successo per la kermesse organizzata dall’associazione Argentario Art Day con la direzione di Francesca Castriconi, resa possibile grazie al patrocinio e al sostegno del Comune di Monte Argentario e del Consiglio Regionale della Regione Toscana. Nella serata finale di domenica, condotta dall’attore Andrea Dianetti e ricca di ricordi e omaggi per la Carrà, la giuria ha assegnato i premi del festival. Il riconoscimento voluto dalla Carrà, del valore di 4000 euro, è stato consegnato sul palcoscenico di piazzale dei Rioni dal compagno di una vita Sergio Japino. Il film vincitore verrà inoltre inserito nel programma di Sudestival, festival cinematografico con sede Monopoli gemellato con il Pop Corn. Il premio al Miglior Cortometraggio nella sezione Corti d’autore, del valore di 1000 euro, insieme al Premio Panalight ammontante a 5000 euro per il noleggio di attrezzature, è andato a "An Irish Goodbye" di Tom Berkley e Ross White (Irlanda, 2022). Per la sezione Opere prime il vincitore è stato "Tre volte alla settimana" di Emanuele Vicorito (Italia, 2022, 13’), che ha portato a casa anche il Premio Panalight per il noleggio di attrezzature di 3000 euro. Menzione speciale per "Split Ends" di Alireza Kazemipour (Iran, 2022, 14’). Infine, la giuria popolare ha scelto di assegnare il Premio del pubblico a "The Stupid Boy" di Phil Dunn. "Questa sesta edizione è stata un successo sotto tanti punti di vista – commenta la direttrice Francesca Castriconi – per la grande partecipazione del pubblico, per le opere presentate e applaudite, per i registi che sono intervenuti e hanno apprezzato la nostra realtà festivaliera".