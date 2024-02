A Caldana nasce l’"Area pedonale urbana". Via da aprile

A Caldana arriva l’Area pedonale urbana (Apu).

Secondo la Polizia municipale l’adozione di un provvedimento di moderazione del traffico si rende necessario anche per la frazione così da "tutelare le funzioni propriamente urbane della viabilità e anche i tanti accessi carrai presenti a servizio delle abitazioni private ma soprattutto garantire una maggiore sicurezza stradale".

Nello specifico la zona interessata sarà quella dei tratti stradali di via 4 Novembre, via del Palazzetto, via Montanara, via Curtatone, via Solferino e piazza Mario Signori che, a far data dal prossimo primo aprile, diventeranno appunto "Area Pedonale" con orario dalle 8 alle 12 e dalle 16 fino alle 24.

Nell’ordinanza a firma del comandante delle Polizia municipale Andrea de Sensi (nella foto) si precisano inoltre quelle che sono le possibilità che la normativa concede per l’attraversamento di queste aree come, ad esempio, i mezzi di soccorso.

Roberto Pieralli