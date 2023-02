A Caldana cambia l’orario di apertura della farmacia

Interessa i caldanesi ma un po’ tutti i residenti del territorio mineraio, che usufruiscono della farmacia della frazione di San Biagio, che è classificata come proiezione di sede farmaceutica e si trova via dell’Asilo 8 b praticamente nel centro storico cittadino. Il sindaco Andrea Biondi, in base a quello che prevede la legge regionale a proposito di quelle che sono definite proiezioni delle sedi farmaceutiche, ha dato disposizioni per il cambio di orario di apertura al pubblico della proiezione farmaceutica di Caldana su richiesta pervenuta, sul suo tavolo, dell’associazione provinciale titolari di farmacia. In termini di apertura per la clientela il cambio significativo riguarda due giornate: il mercoledì e il sabato perché non essendoci medici in servizio nella frazione, è stato deciso di chiudere al pubblico la farmaci . Negli altri giorni della settimana invece viene ampliato l’orario di apertura e così la farmacia resterà aperta dalle 9 fino alle 12. Praticamente l’orario di apertura al pubblico rimarrà , in fatto di ore, sempre lo stesso, ma ci sono vantaggi per gli utenti. Il lunedì infatti il secondo medico che presta servizio a Caldana arriva in paese alle 11, proprio quando era prevista la chiusura del servizio farmaceutico. Ora invece l’esercizio resterà aperto fino a mezzogiorno. Il mercoledì invece non si svolge nessun ambulatorio medico in paese e quindi anche la farmacia resta chiusa, ravvisando in quel giorno la scarsissima presenza di pazienti alla ricerca di farmaci.

Roberto Pieralli