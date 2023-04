6Card, al via la consegna Oggi si ritira la tessera

Inizia la consegna delle 6Card. Da oggi sarà possibile ritirare la tessera in viale Matteotti 46 a Scarlino Scalo, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 12: tutti i cittadini, fatta eccezione per coloro che risiedono nel centro urbano capoluogo (comprese le zone della 167 e della Valle), dove resterà in vigore il porta a porta, e chi vive nelle zone del Puntone e di Portiglioni che hanno già la 6Card (che resta utilizzabile nelle nuove postazioni), potranno presentarsi con un documento e l’ultima bolletta Tari e ritirare due card a utenza. Chi non potrà andare a prendere la tessera ha la possibilità di incaricare un altro cittadino con una semplice delega firmata e una copia del documento dell’intestatario dell’utenza e di una bolletta Tari. Le nuove postazioni saranno comunque ad accesso libero fino ad ottobre: da sabato non sarà più attivo il porta a porta. Conferire è semplice: seguire le indicazioni riportare per carta e cartone (coperchio blu), organico (marrone), vetro (verde), multimateriale (plastica, alluminio – giallo) e non riciclabili (grigio).