15esima Edizione di Incanti Notturni a Montelaterone, Partecipa con la Tua Bugia!

A Montelaterone ci si prepara alla nuova edizione, la 15esima, di Incanti Notturni, originale esempio di teatro partecipato. Quest’anno l’evento sarà il 15 e 16 settembre. "I preparativi del più atteso evento di Montelaterone sono cominciati da tempo – dicono gli organizzatori dell’associazione culturale Melquiades Asp –. Come ogni anno anche questa volta, oltre ai professionisti dello spettacolo e agli amatori appositamente formati anche il pubblico farà la sua parte. Anzi, questa anno in modo più decisivo". Non solo il pubblico avrà dei compiti da svolgere, ma chi lo vorrà potrà comporre idee intorno al tema dell’edizione. "La migliore delle idee – spiegano gli organizzatori – sarà messa in scena dalla compagnia di casa per uno dei brevi spettacoli che si svolgeranno nelle piazze, le viuzze, sui balconi o negli angoli incantati del paese nelle due giornate dell’ evento. A questo proposito e per la prima volta in assoluto il tema viene svelato in anticipo: ’Bugie volanti’. Chi si sente stuzzicato è dunque invitato a scrivere la propria bugia più bella, una piccola storia inventata o vissuta, che andrà in gara valutata da una giuria e, se scelta, drammatizzata. Siccome occorrerà del tempo per la messa in scena la data ultima per l’invio è il 15 agosto. Lo scritto deve essere mandato per posta ordinaria, con dentro la busta oltre il racconto un secondo foglio che deve contenere solo il titolo e il nome dell’autore che rimarrà anonima alla giuria. La busta va spedita all’indirizzo Via del monte 28, 58031 Arcidosso, località Montelaterone".