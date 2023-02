14mila richieste alla "Centrale" Ben 3.398 i veicoli al setaccio

Nell’anno appena trascorso la "Centrale Operativa" è stata interessata da 14.014 richieste d’intervento, ovvero 38 schede al giorno. L’attenzione è stata posta alla repressione di quei comportamenti che procurano nocumento alla libera fruizione della strada delle cosiddette utenze deboli, con particolare riferimento ai titolari di contrassegno invalidi e più in generale a tutela delle persone portatrici di disabilità. Nel corso dell’anno 2022, sono stati effettuati 128 servizi mirati con un totale di 3398 veicoli controllati. Nello specifico le sanzioni accertate alla sola sosta negli spazi invalidi senza averne titolo sono state 306 (247 furono quelle accertate nel 2021), mentre le sanzioni per l’uso non corretto del contrassegno sono state 30 come nel 2021. 12 servizi con l’utilizzo di etilometro e 235 veicoli controllati. Sempre nel medesimo ambito, durante i rilievi di sinistri stradali, sono state accertate 33 violazioni all’articolo 186 (ebrezza alcolica) e 6 violazioni per sostanze stupefacenti). L’infortunistica stradale, la quale comprende il rilevamento, l’istruttoria e la definizione dei sinistri, rappresenta senza dubbio l’attività più impegnativa del reparto. Nel corso del 2022 i sinistri stradali rilevati sono stati 927 (123 in più rispetto al 2021) di cui 6 con esito mortale, 10 con prognosi riservata, 350 con lesioni personali, sinistri ai quali sono seguite 149 attività di indagine delegate dalla competente autorità giudiziaria. Per i dati di dettaglio sull’attività di infortunistica stradale si rimanda alla specifica relazione di analisi. Ci sono stati controlli mirati alla circolazione dei monopattini: 37 servizi effettuati, 204 conducenti controllati e 27 violazioni rilevate. 13 postazioni di controllo mirate all’accertamento della copertura assicurativa e revisioni dei veicoli, con l’ausilio del sistema Targa Manent System, per un totale di 112 veicoli controllati e 62 violazioni accertate. 151 veicoli controllati e 77 violazioni accertate alle quali si sommano le 94 attività di indagine di iniziativa e su delega della Autorità Giudiziaria. Infine er il controllo della velocità sono stati effettuati 231 servizi con l’utilizzo del dispositivo "autovelox".